Карпачова: Україні бракує політичної волі, щоб створити потужну міграційну службу

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Ніна КАРПАЧОВА переконана, що сьогодні в Україні бракує політичної волі для створення потужної міграційної служби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Омбудсмана, про це Н.КАРПАЧОВА заявила під час круглого столу "Оптимізація системи державного управління у сфері міграції. Доцільність створення єдиного органу виконавчої влади з питань міграції".

За словами Н.КАРПАЧОВОЇ, Україна не готова ефективно протистояти викликам сьогодення у сфері міграції. Вона нагадала, що 5 років поспіль Верховна Рада України не спромоглася ухвалити Закон «Про основні засади державної міграційної політики», який мав би чітко визначити напрями і пріоритети діяльності нашої держави у сфері міграції.

Крім того, наголосила Н.КАРПАЧОВА досі не створено Державної міграційної служби, а питаннями міграції опікується ряд міністерств і відомств, дії яких майже зовсім не скоординовані і постійно недофінансуються.

За словами Омбудсмана, новим викликом є ратифікація Угоди між Україною і ЄС про реадмісію осіб. Вона нагадала, що згідно з угодою, через два роки після набуття нею чинності Україна буде зобов’язана приймати усіх іноземців (громадян третіх країн) та осіб без громадянства, які з її території потрапили до Євросоюзу.

На думку Н.КАРПАЧОВОЇ, така ситуація не може не викликати глибоку стурбованість, адже Україна по суті є „східними воротами” до країн Євросоюзу для мігрантів з країн Азії, Африки та СНД.

Уповноважений ВР з прав людини наголосила, що важливою складовою ефективної міграційної політики України має стати потужна цивільна Державна міграційна служба – центральний орган державної виконавчої влади зі спеціальним статусом.

Основним завданням служби, вважає Н.КАРПАЧОВА, мали б бути, зокрема, розробка і реалізація міграційної політики держави, координація дій різних міністерств і відомств у сфері міграції, аналіз міграційної ситуації та кількісного і якісного складу міграційних потоків, поточне і перспективне планування з огляду на стан і перспективи розвитку міграційної ситуації тощо.