Маршрутки заблокували під’їзди до адміністративних будівель столиці

У четвер, 13 березня, водії маршрутних таксі продовжують у Києві страйк, вимогою припинення якого є підвищення тарифів на пасажирські перевезення.

З самого ранку вздовж центральних автошляхів столиці, зокрема, по вулицях Хрещатик та Грушевського, по обидва боки дороги упритул одна до одної стоять маршрутки, повідомляє Українська правда.

Вочевидь, вони зняті з маршрутів з різних районів Києва, про що свідчать таблички з указівкою маршрутів, залишені на декотрих із них.

Маршрутки виставлені у довгі шеренги. Фактично, вони заблокували тротуари та під’їзди до основних адміністративних будівель столиці. Водії у машинах відсутні.

Як відомо, акцію протесту з вимогою підняти вартість проїзду маршрутні перевізники почали у середу, 12 березня.

Вони також попереджали, що якщо міська влада не дослухається до їхніх вимог, то у четвер вони заблокують центр Києва.