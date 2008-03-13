Приватні перевізники погрожують уже всеукраїнським страйком

У центрі Києва обмежено рух транспорту через страйк приватних перевізників маршрутних таксі.

Як передає кореспондент УНІАН, власники розмістили свій рухомий склад по обидва боки проїжджої частини таких центральних вулиць, як Хрещатик, Богдана Хмельницького. Керівники приватних перевізників та водії зібралися біля столичної мерії, де продовжуються переговори з владою міста з вимогою надання можливості підняти тарифи на перевезення. Зокрема, наразі біля мерії розмову ведуть з цього питання начальник головного управління транспорту КМДА Іван ШПИЛЬОВИЙ та виконавчий директор Асоціації перевізників-працедавців "Столиця" Валерій ЛИПЕЦЬКИЙ.

На звернення журналістів дати коментарі щодо ситуації, вони обіцяють провести окрему прес-конференцію, на якій повідомити про результати перемовин.

Водночас В.ЛИПЕЦЬКИЙ повідомив УНІАН, що на 25 березня заплановане проведення всеукраїнського страйку приватних перевізників, які працюють в режимі маршрутних таксі, якщо їхні вимоги не будуть виконані. Щодо сьогоднішнього страйку, то він сказав, що подальші дії перевізників залежатимуть від результатів переговорів.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня перевізники маршрутних таксі столиці розпочали страйк, вимагаючи підвищення тарифів на перевезення пасажирів. Того ж дня голова Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників Віталій РЕВА повідомив, що водії маршрутних таксі 13 березня заблокують центр Києва, якщо столична влада не виконає їхні вимоги.