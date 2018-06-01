Епоха маршруток у столиці завершується?

2000 машин сьогодні не вийшли на свій звичний столичний маршрут – таким чином приватні перевізники вирішили привернути на себе увагу влади й отримати від неї дозвіл на підвищення тарифів. Більшість киян, які проживають далеко від метро й не мають власного авто, відчули на собі активність маршрутників. Тролейбуси та автобуси були вщент забиті, а біля ескалаторів метро скупчувалися величезні черги.

– Аналіз сьогоднішнього ранку з шостої до одинадцятої показав: були створені незручності для пасажирів, але не було транспортних проблем до такої міри, щоб люди не могли добратися на роботу, – запевняє генеральний директор КП «Київпастранс» Микола Ламбуцький.

Він сказав, що “Київпастранс” працював у звичайному режимі. Щоправда, був задіяний резервний рухомий склад автобусів, тролейбусів і трамваїв, які чергують на кінцевих зупинках на той випадок, якщо з ладу вийде якась рухома одиниця.

Пан Ламбуцький у сьогоднішньому страйку знайшов для себе і позитивні моменти. За його словами, кількість рейсів, утрачених через затори, зменшилася на 15%, бо зупинки не були зайняті маршрутними таксомоторами, зросла регулярність руху, а відхилення від графіку стали удвічі менші, ніж були досі.

– А в ДАІ нам сказали, що в результаті різкого зменшення кількості маршруток на вуличній мережі, стало набагато краще з організацією дорожнього руху, – повідомив пан Ламбуцький.

КП “Київпастранс” є основним пасажирським перевізником столиці. Приватні перевізники, власне, і вбачають у цьому підприємстві свого головного ворога.

– Міська влада хоче зняти з маршрутів приватних перевізників. Натомість зроблять монополістом “Київпастранс”, а потім його приватизують, – розповідає УНІАН голова асоціації приватних перевізників «Столиця» Валерій Липецький. – Перевізників виживають з міста, не дають можливості працювати на маршрутах. Сьогодні йдеться не про тарифи. Тарифи – це другорядне питання. А про те, що галузь приватних перевізників знищується повністю.

Проте Ламбуцький запевнив нас, що приватизація “Київпастрансу” на сьогодні жодним документом не передбачена.

В асоціації вимагають, аби мерія створила робочу групу, яка б змінила умови проведення конкурсів на перевезення. Крім того, влада має припинити дотації “Київпастрансу” з бюджету й заборонити обслуговувати рейси своїми маршрутками.

– Це комунальний транспорт, вони за державні кошти, за кошти киян отримують дотації, отже, його діяльність має бути спрямована на соціальні потреби, а не на прибуток від діяльності маршруток.

Проте деякі маршрутки все ж таки вийшли на роботу. Окрім 350 комунальних машин “Київпастрансу”, на столичних дорогах були помітні й приватні перевізники. Чому ж вони не були солідарні з колегами?

– Є приватні маршрутки, які “кришує” Управління транспорту, – пояснює УНІАН Липецький. – Вони приватні, але їх покривають чиновники. Тому вони сьогодні працюють.

Приватні перевізники вимагають підвищення тарифів до 1 грн. при поїздці до 5 км.; 1,50 грн. – від 5 до 10 км.; 2 грн. – від 10 до 15 км.; 2,5 грн. – від 15 до 20 км.; 3,00 грн. – понад 20 км. Проте влада вважає, що ці вимоги економічно не обґрунтовані. І натомість пропонує свої, нижчі розцінки, аргументуючи тим, що над їхніми розрахунками працювали фахівці. Перевізники на запропоновані владою тарифи теж не погоджуються.

– Тарифи, що їх вимагають приватні перевізники, взято зі стелі й не відповідають ніяким розрахункам, і я підписати їх не можу, – каже начальник Головного управління транспорту Іван Шпильовий.

За його зізнанням, був період, коли комунальний транспорт не міг упоратися з перевезеннями власними силами, тоді й залучали маршрутки, а зараз ситуація налагоджується, і в маршрутних таксі потреба відпадає.

– Нема в Європі жодної держави, де б у столиці працювали маршрутні таксі, – наголошує Шпильовий. – Ніхто не збирається воювати з перевізниками, це є ринкова ситуація, коли вони самі по собі відпадуть як такі, що не потрібні. Можливо, вони працюватимуть у інших регіонах або в місцях, де неможливо користуватися великим автобусам.

У Київпастрансі вже підрахували: якби зараз місту придбати 10 трамваїв, 37 тролейбусів і 32 автобуси, то кияни взагалі б не відчували жодних незручностей, навіть за відсутності маршрутних таксі. Ламбуцький заявив, що 10 трамваїв вийдуть на лінію через 2 тижні, дефіцит автобусів буде ліквідовано до 1 травня, а тролейбусів – до 1 червня.

Голова Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників Віталій Рева сказав, що водії маршрутних таксі завтра заблокують центр Києва, якщо міська влада не виконує їхні вимоги щодо підвищення тарифів на проїзд.

– Відповідно до законодавства транспортна галузь не має права страйкувати, – спокійно реагує на застереження приватних перевізників Шпильовий. – Я не думаю, що питання постане таким чином. Сподіваюся, здоровий глузд усе таки переможе. Люди самі мають обирати, на чому їм краще проїхати: на красивому автобусі чи “убитій” маршрутці. Це конкуренція, а ми – цивілізована держава.

Додам лиш, що бізнесу важко конкурувати з дотаціями цивілізованої держави.

Анна Ященко