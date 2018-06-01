Епоха маршруток у столиці завершується?

Епоха маршруток у столиці завершується?

11:19, 13 березня 2008
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Завтра київські маршрутники продовжать страйк... Був період, коли комунальний транспорт не міг упоратися, тоді й залучали маршрутки. А зараз ситуація налагоджується, і в маршрутних таксі потреба відпадає...

2000 машин сьогодні не вийшли на свій звичний столичний маршрут – таким чином приватні перевізники вирішили привернути на себе увагу влади й отримати від неї дозвіл на підвищення тарифів. Більшість киян, які проживають далеко від метро й не мають власного авто, відчули на собі активність маршрутників. Тролейбуси та автобуси були вщент забиті, а біля ескалаторів метро скупчувалися величезні черги.

Аналіз сьогоднішнього ранку з шостої до одинадцятої показав: були створені незручності для пасажирів, але не було транспортних проблем до такої міри, щоб люди не могли добратися на роботу, – запевняє генеральний директор КП «Київпастранс» Микола Ламбуцький.

Він сказав, що “Київпастранс” працював у звичайному режимі. Щоправда, був задіяний резервний рухомий склад автобусів, тролейбусів і трамваїв, які чергують на кінцевих зупинках на той випадок, якщо з ладу вийде якась рухома одиниця.

Пан Ламбуцький у сьогоднішньому страйку знайшов для себе і позитивні моменти. За його словами, кількість рейсів, утрачених через затори, зменшилася на 15%, бо зупинки не були зайняті маршрутними таксомоторами, зросла регулярність руху, а відхилення від графіку стали удвічі менші, ніж були досі.

А в ДАІ нам сказали, що в результаті різкого зменшення кількості маршруток на вуличній мережі, стало набагато краще з організацією дорожнього руху, – повідомив пан Ламбуцький.

КП “Київпастранс” є основним пасажирським перевізником столиці. Приватні перевізники, власне, і вбачають у цьому підприємстві свого головного ворога.

Міська влада хоче зняти з маршрутів приватних перевізників. Натомість зроблять монополістом “Київпастранс”, а потім його приватизують, – розповідає УНІАН голова асоціації приватних перевізників «Столиця» Валерій Липецький. – Перевізників виживають з міста, не дають можливості працювати на маршрутах. Сьогодні йдеться не про тарифи. Тарифи – це другорядне питання. А про те, що галузь приватних перевізників знищується повністю.

Проте Ламбуцький запевнив нас, що приватизація “Київпастрансу” на сьогодні жодним документом не передбачена.

В асоціації вимагають, аби мерія створила робочу групу, яка б змінила умови проведення конкурсів на перевезення. Крім того, влада має припинити дотації “Київпастрансу” з бюджету й заборонити обслуговувати рейси своїми маршрутками.

Це комунальний транспорт, вони за державні кошти, за кошти киян отримують дотації, отже, його діяльність має бути спрямована на соціальні потреби, а не на прибуток від діяльності маршруток.

Проте деякі маршрутки все ж таки вийшли на роботу. Окрім 350 комунальних машин “Київпастрансу”, на столичних дорогах були помітні й приватні перевізники. Чому ж вони не були солідарні з колегами?

Є приватні маршрутки, які “кришує” Управління транспорту, – пояснює УНІАН Липецький. – Вони приватні, але їх покривають чиновники. Тому вони сьогодні працюють.

Приватні перевізники вимагають підвищення тарифів до 1 грн. при поїздці до 5 км.; 1,50 грн. – від 5 до 10 км.; 2 грн. – від 10 до 15 км.; 2,5 грн. – від 15 до 20 км.; 3,00 грн. – понад 20 км. Проте влада вважає, що ці вимоги економічно не обґрунтовані. І натомість пропонує свої, нижчі розцінки, аргументуючи тим, що над їхніми розрахунками працювали фахівці. Перевізники на запропоновані владою тарифи теж не погоджуються.

Тарифи, що їх вимагають приватні перевізники, взято зі стелі й не відповідають ніяким розрахункам, і я підписати їх не можу, – каже начальник Головного управління транспорту Іван Шпильовий.

За його зізнанням, був період, коли комунальний транспорт не міг упоратися з перевезеннями власними силами, тоді й залучали маршрутки, а зараз ситуація налагоджується, і в маршрутних таксі потреба відпадає.

Нема в Європі жодної держави, де б у столиці працювали маршрутні таксі, – наголошує Шпильовий. – Ніхто не збирається воювати з перевізниками, це є ринкова ситуація, коли вони самі по собі відпадуть як такі, що не потрібні. Можливо, вони працюватимуть у інших регіонах або в місцях, де неможливо користуватися великим автобусам.

У Київпастрансі вже підрахували: якби зараз місту придбати 10 трамваїв, 37 тролейбусів і 32 автобуси, то кияни взагалі б не відчували жодних незручностей, навіть за відсутності маршрутних таксі. Ламбуцький заявив, що 10 трамваїв вийдуть на лінію через 2 тижні, дефіцит автобусів буде ліквідовано до 1 травня, а тролейбусів – до 1 червня.

Голова Всеукраїнської асоціації автомобільних перевізників Віталій Рева сказав, що водії маршрутних таксі завтра заблокують центр Києва, якщо міська влада не виконує їхні вимоги щодо підвищення тарифів на проїзд.

Відповідно до законодавства транспортна галузь не має права страйкувати, – спокійно реагує на застереження приватних перевізників Шпильовий. – Я не думаю, що питання постане таким чином. Сподіваюся, здоровий глузд усе таки переможе. Люди самі мають обирати, на чому їм краще проїхати: на красивому автобусі чи “убитій” маршрутці. Це конкуренція, а ми – цивілізована держава.

Додам лиш, що бізнесу важко конкурувати з дотаціями цивілізованої держави.

Анна Ященко

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