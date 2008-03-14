УЄФА почав розслідування щодо расистської поведінки болільників "Зеніту" стосовно футболістів французького "Марселя" під час матчу-відповіді 1/8 фіналу Кубка УЕФА в Санкт-Петербурзі, повідомляє прес-служба УЄФА.

Якщо розслідування підтвердить звинувачення в расизмі, справою займеться контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА на найближчому засіданні 20 березня.

Під час матчу 1/8 фіналу Кубка УЄФА болільники "Зеніту" закидали темношкірих футболістів "Марселя" бананами, повідомляє ВВС. Деде, Рональд Зубар і Шарль Кабуре зазнали під час матчу расистських нападок з боку фанатів пітерської команди, коли розминалися за біля поля стадіону. "Вони кидали в нас банани і імітували крики мавп, - наводить слова Зубара ВВС. - Нам дуже хотілося, щоб матч скоріше закінчився, а цих типів видалили зі стадіону".

"Зеніт" в середу виграв у Пітері з рахунком 2:0 і пройшов до 1/4 фіналу, завдяки голу, забитому на чужому полі.

Згідно з дисциплінарним статутом УЄФА, клуб може бути покараний, якщо його болільники ображають людську гідність особи або групи осіб на підставі його або їх кольору шкіри, раси, віросповідання або етнічного коріння.