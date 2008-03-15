Переговори про виділення землі кримським татарам припинено

Усі переговори з питань виділення кримським татарам земельних ділянок під індивідуально-житлове будівництво припиняються до припинення акцій протесту. Про це заявив голова Верховної Ради Криму Анатолій ГРИЦЕНКО.

Як повідомила УНІАН прес-секретар кримського спікера Алла ГОРЄВА, про це було сказано під час зустрічі А.ГРИЦЕНКА з головою Меджлісу кримськотатарського народу, народним депутатом України Мустафою ДЖЕМІЛЬОВИМ.

«Я підкреслюю в черговий раз, що властями Криму було зроблено достатньо багато для врегулювання земельних відносин і виділення земельних ділянок усім тим, хто має потребу. Прийняті рішення місцевими радами, сьогодні йде підготовка проектної документації для виділення земель в натуру. Проте, у зв`язку з абсолютно необгрунтованим проведенням деякими лідерами кримських татар акції протесту під стінами Верховної Ради автономії, я заявляю – ми припиняємо розгляд всіх земельних питань і будь-які переговори, пов`язані з виділенням земельних ділянок на території Автономної Республіки Крим», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, також припиняється робота всіх робочих груп і комісій, які були утворені для врегулювання земельних питань. «Поки не будуть припинені всі акції протесту – ніяких переговорів не буде!», - підкреслив глава парламенту автономії.

А.ГРИЦЕНКО відзначив, що тільки після того, як будуть прибрані намети перед ВР АРК, він знову буде готовий взяти участь в розгляді всіх проблем, пов`язаних з виділенням землі кримським татарам.

За даними А.ГОРЄВОЇ, намети перед будівлею кримським парламентом були встановлені незаконно, вже є рішення суду їх демонтувати.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня активісти так званих «полян протесту» провели пікет біля будівлі Верховної Ради АРК і встановили там наметове містечко. Організатори назвали акцію безстроковою, заявивши, що не підуть, поки не буде вирішено земельне питання по Євпаторії, Сімферополю і Сімферопольському району.

Меджліс кримськотатарського народу засудив дану акцію, заявивши, що її учасники порушили раніше прийняті домовленості - не проводити до 20 березня масових акцій протесту із земельних питань. У Меджлісі не виключили, що деякими з тих, хто пішов на свідоме порушення домовленостей, «переслідуються цілі, далекі від інтересів тисяч кримських татар».