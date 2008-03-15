Міністерство саме хоче отримувати кошти Глобального фонду протидії СНІДу

Міністерство охорони здоров’я України має намір виступити основним реципієнтом в отриманні коштів Глобального фонду для протидії ВІЛ/СНІД та іншим соціально-небезпечним хворобам.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, про це йшлося на зустрічі в міністерстві зацікавлених сторін стосовно питання отримання коштів Глобального фонду. (Нагадаємо, Глобальним фондом проголошено 8 раунд прийому заявок, який триватиме з 1 березня по 9 липня 2008 року).

Серед зацікавлених сторін, які взяли участь в заході, були перший заступник міністра охорони здоров’я Микола ПРОДАНЧУК, голова Комітету з питань протидії ВІЛ/СНІД та іншим соціально небезпечним хворобам МОЗ України Василь ПЕТРЕНКО, представники Міністерства праці та соціальної політики, USAID, UNAIDS, PATH, відомих громадських організацій.

Зокрема, учасники зустрічі детально обговорили організаційні та концептуальні питання навколо формування заявки від України на отримання коштів Глобального фонду та зійшлись на тому, що Міністерство охорони здоров’я виступить основним реципієнтом в цьому питанні.

Коментуючи підсумки зібрання, М.ПРОДАНЧУК відзначив, що максимально широке коло учасників заходу та відкритість обговорення свідчить про готовність МОЗ працювати на демократичних засадах. «Для України участь у 8-му раунді дуже важлива. Адже мова йде і про допомогу хворим, і про покращення зовнішньополітичного іміджу України як держави. Як ми бачимо, триває тісна співпраця з громадськими організаціями, з міжнародними”, - сказав заступник міністра охорони здоров’я.

За його словами, Міністерство вважає, що може виступити основним реципієнтом. При цьому М.ПРОДАНЧУК наголосив, що громадські організації не виключаються з процесу, а працюють разом із МОЗ. “Натомість уряд має більш жорсткий контроль і з боку міжнародних організацій, і зі свого боку має більше можливостей контролю за виконанням взятих на себе перед міжнародною спільнотою зобов’язань. Наступний наш крок - засідання Національної ради, де на державному рівні буде підтверджено участь МОЗ як основного реципієнта, у 8 раунді», - повідомив М.ПРОДАНЧУК.

Як повідомлялося, Національна рада з протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу створила робочу групу, яка напрацює нову Заявку від України до Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією на отримання гранту. Якщо Фонд підтримає новий документ, то держава отримає додаткові кошти, які будуть скеровані на боротьбу з туберкульозом та СНІДом в країні.