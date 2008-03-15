Заворушення у Тибеті: танки та бронетехніка на вулицях

Китайська влада офіційно підтвердила загибель десяти осіб під час заворушень у адміністративному центрі Тибету Лхасі, повідомляє агентство France Presse із посиланням на Сіньхуа.

На вулицях міста з`явилися танки та інша бронетехніка, було обмежено пересування містом, а також закрито магазини й заблоковано готелі в районі заворушень.

За повідомленнями Сіньхуа, більшість загиблих були "діловими людьми". Ніхто з іноземців у заворушеннях не постраждав.

Заворушення в Лхасі почалися в п`ятницю з виступу понад 100 тибетських монахів, до яких пізніше приєдналися сотні мирних тибетців. Протестувальники підпалювали поліцейські автомобілі й били етнічних китайців, вимагаючи надати автономію Тибету.

Для придушення заворушень китайська поліція була вимушена використати сльозогінний газ, а також попереджувальні постріли в повітря. До цього моменту китайська сторона стверджувала, що не має даних про загиблих, крім того, надходила суперечлива інформація про використання вогнепальної зброї проти мітингувальників.

Китай обвинуватив духовного лідера тибетців Далай-ламу, який живе у вигнанні в Індії, в підтримці й провокації вчорашніх заворушень, проте представник Далай-лами відкинув ці звинувачення, заявивши, що акція протесту – "спонтанне явище".

Сам Далай-лама звернувся до Китаю із закликом припинити використання силових методів проти демонстрантів і приступити до переговорів із корінними жителями Тибету. Світова спільнота висловила схожу думку й також закликала Китай проявити стриманість.

Заворушення в Лхасі припинилися пізно ввечері в п`ятницю. Іноземним туристам тимчасово заборонено в`їзд до Тибету, передає Lenta.ru.