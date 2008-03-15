Адвокат, який в УНІАН звинуватив міліцію Кривого Рогу, опинився у лікарні

В центрі Кривого Рогу вчинено розбійний напад на адвоката Сергія ПЕРЕПЕЛИЦЮ, який нещодавно разом з партнером по адвокатській фірмі на прес-конференції в УНІАН звинуватив міліцію Кривого Рогу в протизаконних діях. Адвоката жорстокого побито, він потрапив до лікарні.

Про це УНІАН повідомив партнер С.ПЕРЕПЕЛИЦІ по фірмі «Нечаєв, Перепелиця і партнери» Леонід НЕЧАЄВ.

За словами Л.НЕЧАЄВА, 13 березня, приблизно о 19.00 С.ПЕРЕПЕЛИЦЯ повернувся зі службових справ до офісу фірми. В той момент, коли він вийшов з автомобіля і закривав дверцята авто, невідомий молодик у чорному ззаду напав на нього. Він почав завдавати адвокатові удари великою палицею, за формою схожою на бейсбольну биту. Удари було нанесено в голову.

Коли С.ПЕРЕПЕЛИЦЯ впав, невідомий продовжував бити його. Адвокат захищав обличчя портфелем з документами, портфель також було розтрощено.

За словами Л.НЕЧАЄВА, напад відбувався фактично прямо під вікном офісу фірми.

Його партнер почав кликати на допомогу, сам Л.НЕЧАЄВ вискочив з офісу. Крики та гамір на місці події привернули увагу перехожих. Невідомий кинувся втікати і зник.

Потерпілий та його партнер викликали наряд міліції, зробили відповідну заяву до правоохоронних органів.

В результаті нападу, повідомив Л.НЕЧАЄВ, С.ПЕРЕПЕЛИЦЯ потрапив до лікарні з численними травмами. За попереднім діагнозом, зафіксованим під час медичного огляду, у нього струс мозку, численні забої на тілі, крововиливи, йому накладено гіпс.

Оперативні матеріали про подробиці нападу знаходяться у Дзержинському райвідділі внутрішніх справ Кривого Рогу. Згідно з законом, міліція має протягом 10 днів прийняти рішення про порушення кримінальної справи.

Потерпілий у своїй заяві констатував, що пов’язує напад з професійною діяльністю, зокрема, із захистом прав потерпілої Віри ПРОСКУРНІНОЇ у кримінальній справі, порушеній за фактом вбивства її сина Сергія Смирнова. Саме захищаючи права В.ПРОСКУРНІНОЇ, С.ПЕРЕПЕЛИЦЯ та Л.НЕЧАЄВ в середні лютого цього року дали прес-конференцію в УНІАН.

На прес-конференції вони навели докази, які, на їхні переконання, свідчать про незаконну конфіскацію міліцією Кривого Рогу у матері вбитого С.Смирнова майна на 10 млн. грн. та бездіяльність з цього приводу органів прокуратури.

Після цього, розповів Л.НЕЧАЄВ, на адресу С.ПЕРЕПЕЛИЦІ почали надходити погрози.

Як повідомляв УНІАН, 26 лютого на прес-конференції в УНІАН адвокати матері С.Смирнова В.ПРОСКУРНІНОЇ С.ПЕРЕПЕЛИЦЯ і Л.НЕЧАЄВ заявили про грубі порушення прав матері загиблого, зокрема, права на конфісковане міліцією майно.

С.ПЕРЕПЕЛИЦЯ повідомив, що у грудні минулого року в Кривому Розі було вбито 31-річного підприємця С.Смирнова. Убитий активно займався бізнесом на ринку нерухомості та землі, торговими операціями в найрізноманітніших сферах. Також С.Смирнов вів значну кількість фінансових операцій від імені та за дорученням матері, ПРОСКУРНІНОЇ Віри Андріївни. Ним було інвестовано її грошові кошти в різні сфери бізнесу.

11 грудня 2007 року С.Смирнова було розстріляно з автомата у під’їзді будинку, де він проживав. Однак, за свідченням адвокатів, після його смерті правоохоронні органи активно перейнялись не стільки пошуком замовника та вбивць, скільки «конфіскацією» майна сім’ї загиблого. За їхніми словами, загалом під різними приводами та в різний спосіб правоохоронці вилучили у матері значну суму грошей, а також майна на загальну суму 10 млн. грн.

28 лютого Управління МВС України в Дніпропетровській області заявило, що при розслідуванні кримінальної справи за фактом вбивства криворізького бізнесмена С.Смирнова працівники органів внутрішніх справ діяли в межах повноважень, визначених законом, а не в інтересах будь-якої зі сторін.