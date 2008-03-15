ООН вимагає від Вірменії звільнити окуповані території Азербайджану

Генеральна асамблея ООН затвердила резолюцію по невизнаній республіці Нагірний Карабах, в якій міститься вимога «негайного і повного виведення всіх вірменських сил з окупованих територій Азербайджану».

Як передає радіостанція «Ехо Москви», проект резолюції був винесений Азербайджаном на обговорення націй практично відразу після оголошення Косовим своєї незалежності. У резолюції висловлена підтримка територіальної цілісності Азербайджану і підтверджено право вигнаного населення на повернення у рідні місця. Резолюція також підтримує зусилля Мінської групи ОБСЄ з врегулювання конфлікту, а також закликає організації і країни сприяти мирному вирішенню конфлікту.

Тим часом, саме голосування було спірним. Тільки 39 країн висловилися за ухвалення резолюції, 7 проти, решта 100 – утрималися. Росія, США і Франція були в числі тих, що голосували. Але в результаті, документ все ж таки був прийнятий.

Карабахський конфлікт виник 20 років тому. Тоді населений переважно вірменами Нагірний Карабах заявив про свій вихід зі складу Азербайджану і проголосив власну незалежність. Це призвело до бойових дій між Баку і Єреваном. В результаті зіткнень Азербайджан втратив контроль над Нагірним Карабахом і ще рядом територій.

Постпред Вірменії при ООН Армен МАРТИРОСЯН заявив, що прийнятий документ підірве мирний процес. Варто зазначити, що резолюції Генасамблеї не мають обов`язкової сили виконання.

Разом із тим, Баку погрожує змінити відносини з Росією, США і Францією, які проголосували проти резолюції ООН щодо окупованих територій Азербайджану.

Про таку позицію заявив заступник міністра закордонних справ республіки Араз АЗІМОВ. Він висловив здивування такою позицією трьох найбільших країн, які є співголовами Мінської групи ОБСЄ.