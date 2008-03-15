Трьох убивць Гонгадзе засудили на 12 - 13 років

Апеляційний суд Києва визнав винними трьох колишніх співробітників Міністерства внутрішніх справ України у скоєнні вбивства журналіста Георгія Гонгадзе і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу суду сьогодні оголосила колегія суддів Палати з кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва на чолі із головуючою на судовому засіданні суддею Іриною ГРИГОРЬЄВОЮ.

Обвинуваченому Миколі ПРОТАСОВУ суд призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі, Олександру ПОПОВИЧУ і Валерію КОСТЕНКУ – по 12 років позбавлення волі.

Як наголошується в судовому вироку, ця ухвала може бути оскаржена в касаційному порядку у Верховному Суді України протягом місяця.

Враховуючи ступінь провини підсудних та тяжкість скоєного ними злочину, суд також позбавив їх спеціальних звань, зокрема, М.ПРОТАСОВА та В.КОСТЕНКА – полковника міліції, О.ПОПОВИЧА - майора міліції. Крім того, усіх трьох позбавлено права обіймати державні посади.

Разом з тим, окремою ухвалою суд зобов’язав міністра внутрішніх справ України розглянути питання про позбавлення всіх трьох засуджених нагород та відзнак МВС.

За рішенням суду, відрахування терміну відбування покарання для М.ПРОТАСОВА та В.КОСТЕНКА буде розпочато з лютого 2005 року, а для О.ПОПОВИЧА, який був узятий під варту у залі суду, оскільки він перебував на підписці про невиїзд – з дня оголошення вироку.

Колегія суддів оголошувала вирок майже п’ять годин.

Як сказано у вироку, всі підсудні визнали свою провину частково, зокрема, М.ПРОТАСОВ заперечував, що вбивство було скоєно за попередньою змовою. Він, О.ПОПОВИЧ і В.КОСТЕНКО стверджували, що діяли за вказівкою свого керівника, тобто на той час начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія ПУКАЧА, і вважали, що Г.Гонгадзе після затримання буде доставлений до органів внутрішніх справ.

У свою чергу, О.ПОПОВИЧ і В.КОСТЕНКО зауважували, що не мали наміру вбивати Г.Гонгадзе, а намагалися залякати його. За словами підсудних, про те, що вони викрали саме журналіста, дізналися пізніше із засобів масової інформації.

Суд дійшов висновку, що зібрані докази та покази самих підсудних свідчать, що злочин вчинений з явним перевищенням службових повноважень, з мотивації особистої зацікавленості, оскільки пізніше всі троє отримали позачергові звання та посади.

«Доводи підсудних про неусвідомленість своїх дій і відсутність умислу в діях є безпідставними», - зазначається в ухвалі суду.

Натомість суд вважає, що підсудні діяли узгоджено, умисно та за попередньою змовою, а тому, зазначається в рішенні суду, їх вина повністю доведена.

Довідка УНІАН. Г.Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У його вбивстві звинувачують трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України – В.КОСТЕНКА, М.ПРОТАСОВА та О.ПОПОВИЧА. Ще один обвинувачуваний – колишній керівник згаданого Департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – знаходиться в розшуку.

Розгляд по суті кримінальної справи про вбивство журналіста Апеляційний суд Києва розпочав 9 січня 2006 року.