У Будапешті під час масових заворушень постраждали троє поліцейських

Троє поліцейських постраждали під час придушення заворушень, які влаштували в центрі Будапешта представники місцевих радикальних організацій. Як передає ІТАР-ТАСС, кількасот осіб вирушили ввечері з мітингу, організованого Національним рухом самооборони та іншими радикальними організаціями, у бік Палацу мистецтв, де проходив урочистий вечір до 160-ї річниці революції 1848 року. У ньому брав участь прем`єр-міністр Ференц ДЮРЧАНЬ.

Сили спецназу блокували рух натовпу. У відповідь у правоохоронців полетіли порожні пляшки, каміння, петарди і пляшки із запальною сумішшю. Поліція змушена була застосувати сльозогін. Після цього частина учасників заворушень спробували сховатись з центральних вулиць до навколишніх провулків, де потім розділились на групи.

Молодчики перевертали на вулицях сміттєві баки, громили світлофори, припарковані автомобілі. Нападу зазнали фотожурналісти. Серед поліцейських легкі поранення дістали троє. За даними столичного управління поліції, загалом за час проведення святкових заходів у суботу затримано 21 особу.