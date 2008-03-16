Китай заблокував You Tube

Влада Китаю заблокувала доступ до популярного інтернет-сайту відеообміну YouTube.com на своїй території після появи там десятків відеороликів з маніфестаціями в історичній столиці Тібету Лхасі, повідомляє Associated Press.

В Тібетському автономному районі Китаю протягом тижня вирують заворушення. З понеділка ченці буддистів проводять маніфестації з нагоди 49-ї річниці повстання в Лхасі, яке закінчилося вигнанням духовного лідера Тібету - далай-лами.

Офіційно влада повідомила, що десятеро людей згоріли, але керівнику Тібету, які перебувають у вигнанні на території Індії, в неділю поінформували, що в зіткненнях на заході Китаю загинули 80 людей, ще 72 одержали поранення.

Китайський уряд заохочує інтернет з метою освіти і бізнесу, але вдається до он-лайнового фільтрування матеріалів небажаних з тих чи інших причин. Іноземні новинні сайти або сайти правозахисних груп регулярно блокуються, щойно там з`являються дражливі для КНР повідомлення. Місцеві провайдери зобов`язані відстежувати контент і вдаватися до цензури в зазначених випадках.

У Китаї, за даними уряду, 210 мільйонів користувачів інтернету, очікується, що за короткий час китайці випередять США і стануть найчисленнішими веб-серферами.