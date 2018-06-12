Оголошення вироку у справі про вбивство Гонгадзе (фоторепортаж)

Оголошення вироку у справі про вбивство Гонгадзе (фоторепортаж)

17:03, 16 березня 2008
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Звинувачувані у вбивстві Георгія Гонгадзе: Олександр Попович, Микола Протасов і Валерій Костенко ховали обличчя від журналістів...

Апеляційний суд Києва 15 березня визнав трьох колишніх співробітників Міністерства внутрішніх справ України винними в здійсненні вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Звинуваченому Миколі ПРОТАСОВУ суд призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі, Олександру ПОПОВИЧУ і Валерію КОСТЕНКУ – по 12 років позбавлення волі.

Суд також позбавив їх спеціальних звань, зокрема, М.Протасова і В.Костенка – полковника міліції, О.Поповича - майора міліції.

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