Оголошення вироку у справі про вбивство Гонгадзе (фоторепортаж)

Апеляційний суд Києва 15 березня визнав трьох колишніх співробітників Міністерства внутрішніх справ України винними в здійсненні вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Звинуваченому Миколі ПРОТАСОВУ суд призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі, Олександру ПОПОВИЧУ і Валерію КОСТЕНКУ – по 12 років позбавлення волі.

Суд також позбавив їх спеціальних звань, зокрема, М.Протасова і В.Костенка – полковника міліції, О.Поповича - майора міліції.