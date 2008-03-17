Поліція ООН узяла штурмом будинок суду на півночі Косово

Поліція ООН узяла штурмом будинок окружного суду на півночі Косово.

Як передає ІТАР-ТАСС, у місті Мітровіца підрозділи поліції ООН і військовослужбовці КФОР (сил НАТО з підтримки миру в Косово) взяли штурмом будинок окружного суду, котрий з 15 березня було захоплено групою юристів-сербів.

Як повідомили сьогодні в правоохоронних органах, було заарештовано кілька десятків осіб.

Близько 30 юристів сербської національності - колишніх суддів і прокурорів - захопили будинок суду з вимогою поновити їх на роботі, якої вони позбулися в 1999 році після переходу краю під юрисдикцію ООН, і перепідпорядкувати Белграду.

У п`ятницю поліція не пішла на штурм будинку, в який прорвалося близько 300 протестуючих, хоча й отримала вказівку глави Місії ООН Йоахима РІКЕРА "навести порядок" і видворити учасників акції з території, що знаходиться під міжнародним управлінням.