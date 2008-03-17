За спробу сфотографувати Ахметова в Донецьку побили кореспондента

Учора увечері, в Донецьку після закінчення матчу «Шахтар» - «Металіст» (Харків) був побитий фотокореспондент Національного українського агентства «Укрінформ» Ігор Ткаченко. Про це «Острову» повідомив сам потерпілий.

Зі слів І.Ткаченка, під час виконання ним своїх службових обов`язків на нього накинувся директор РСК «Олімпійський» Геннадій Каліщук, і, викрикуючи лайливі слова і погрози на адресу фотокореспондента, заборонив проводити фотографування президента ФК «Шахтар» Ріната Ахметова, який перебував у VIP-ложі стадіону. Окрім Ахметова на трибуні для почесних гостей були присутні народний депутат України Борис Колесников і губернатор Донецької області Володимир Логвиненко.

На питання фотокора, чому не можна фотографувати цих людей, директор стадіону спочатку ударив по об`єктиву фотоапарата, а потім - фотокореспондента в обличчя. Після цього, за словами Ткаченка, послідували словесні погрози, аж до обіцянки фізичної розправи людьми Каліщука за межами стадіону.

Після цього інциденту Ігор Ткаченко викликав наряд міліції Київського РВВС, які прийняли заяву від потерпілого. Відразу ж після цього, потерпілого на машині доставили в санпропускник нейрохірургії лікарні імені Калініна, де після обстеження йому поставили діагноз: струс головного мозку і забій м`яких тканин лівої вилиці. Зараз фотокореспондент Ігор Ткаченко знаходиться на лікуванні в лікарні імені Калініна.

Потерпілий обіцяє надати всі документи, що стосуються інциденту на «РСК «Олімпійському».

Директор РСК «Олімпійський» стверджує, що не заважав роботі фотокореспондентів.

«У вас є логіка? Я директор на сьогоднішній день кращого стадіону країни битиму кореспондента?! І де б я його бив. На футболі у нас судячи з моїх підрахунків було десь близько 22 тисяч уболівальників. І ось це люди, значить, дивляться, а ми його б`ємо? Ви розумієте, що таке футбольний матч і дії директора стадіону під час матчу. Протягом цих двох годин, поки проходить матч, я ніколи не буваю один. Я постійно на очах у людей. При тому не у двох-трьох. Я не сиджу в певному місці і не дивлюся футбол, а пересуваюся.», - сказав Р. Каліщук.

«Їх там багато стоїть цих фотокорів. Звідки я знаю, це був Петя або Ваня. Вони там працюють. Їх 20-30 чоловік під час матчу. Це йому, напевно, просто потрібний PR. Я навіть так прикидаю, хто це. У нього були проблеми з прес-службою ФК «Шахтар» і стадіоном ще минулого року», - відзначив він.