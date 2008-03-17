Чи є у жінки шанс стати Президентом Україні (опитування)

Більше половини населення України (60,5%) вважають, що жінка має шанси стати Президентом України.

Про це свідчать результати дослідження Всеукраїнської соціологічної служби, представлені на прес-конференції в УНІАН членом-кореспондентом НАНУ Миколою МИХАЛЬЧЕНКОМ та кандидатом філософських наук Борисом САГАЛАКОВИМ.

Згідно з опитуванням, 29,4% респондентів вважають, що жінка не має шансів стати президентом, 9,3% було важко відповісти.

М.МИХАЛЬЧЕНКО зазначив, що в громадській думці з цього питання відбулися суттєві зрушення. Він нагадав, що під час соціологічного опитування, проведеного Всеукраїнською соціологічною службою України в серпні минулого року, лише 36,6 % респондентів були готові проголосувати за жінку президента.

М.МИХАЛЬЧЕНКО пояснює це тим, що політики-чоловіки втратили авторитет у суспільстві. За його словами, виявилося, що чоловіки-політики надають перевагу балачкам. “Коли є розчарування, то хочеться чогось іншого”, - додав він. Він також відзначив, що, під час нинішнього опитування, на відміну від серпневого, жінки більше за чоловіків хотіли б обирати президентом жінку.

За словами М.МИХАЛЬЧЕНКА, це не є проблемою гендерної політики чи абстрактних політичних цінностей, а говорить про те, що люди, відповідаючи на запитання, мають на увазі конкретних політичних діячів. При цьому він зазначив, що в громадській думці існує імідж Ю.ТИМОШЕНКО “як людини конкретних дій, ділової і рішучої, і тому виборець хитнувся в її бік”.

У свою чергу Б.САГАЛАКОВ наголосив, що не можна жорстко екстраполювати ці 60,5% на Ю.ТИМОШЕНКО. За неї, за даними опитування, готові проголосувати 30,5% респондентів. Водночас він вважає дуже важливим для суспільства готовність населення бачити президентом жінку.

Соціологічне дослідження проводилося з 27 лютого по 8 березня цього року в усіх областях України, АРК і м. Києві. Похибка - 2,5%.