У Косово під час обстрілу поранені 15 українців

Під час проведення спеціальної операції в м. Митровиця поранено 15 працівників Спеціального миротворчого підрозділу МВС України у Косово.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, 17 березня 2008 року під час проведення спеціальної операції зі звільненню захопленої території та приміщення суду в північній частині м. Митровиця сталося зіткнення противників незалежності Косового з поліцейськими силами ООН.

“Під час збройного протистояння протестувальники обстріляли будинок поліцейської станції та закидали територію гранатами. Унаслідок таких дій з використанням гранат (від 50 до 60 одиниць) було поранено 15 працівників Спеціального миротворчого підрозділу МВС України в Косовому, в тому числі важко поранено старшого лейтенанта спец підрозділу”, - йдеться далі в повідомленні ДЗГ та МД МВС України. Тяжко пораненого офіцера на гелікоптері доставлено до американського військового шпиталю. Усі інші працівники в даний час евакуйовані до польського Спеціального підрозділу поліції, розташованого у м. Митровиця, зазначається в повідомленні.

За даними ДЗГ, усього в оточеному протестуючими приміщенні з числа українського миротворчого персоналу перебували 50 працівників Спеціального миротворчого підрозділу та 9 працівників з 7 собаками Кінологічного миротворчого підрозділу МВС України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку в Митровиці сталися заворушення, в ході яких поранення отримали українські і польські миротворці.