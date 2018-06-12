Протестанти біля Жовтневої лікарні побили себе самі? (фоторепортаж)
Вчора учасники акції проти забудови на території Жовтневої лікарні Києва перекрили дорожній рух. Після того, як перший «Мерседес» не зміг проїхати, міліція кинулася розгоняти демонстрантів стусанами і палицями...
«Міліція почала діяти, коли учасники акції стали перешкоджати руху машин». Начальник Печерського райуправління міліції Сергій Голубенко заявив Газеті по-київськи, що правоохоронці не били учасників пікету проти будівництва 17-поверхового будинку на території Жовтневої лікарні в Києві. За словами головного печерського міліціонера, «їх (пікетувальників – ред.) попросили піти, вони відмовилися. Почалася штовханина, в результаті якої самі учасники акції нанесли один одному каліцтва у натовпі».
На перетині вулиць Шовковичної і Богомольця – одразу за Жовтневою (тепер Александровською) лікарнею, вже не перший день висять прапори і плакати, що закликають міських чиновників зупинити незаконне будівництво на території медустанови.
Вчора учасники акції організували театралізоване дійство – на зразок того, що було на Пейзажці. За ними, зчепивши зуби, спостерігали 10-15 міліціонерів. Учасники, створивши на дорозі «живий ланцюжок», перекрили рух. За їхніми словами, після того, як перший «Мерседес» не зміг проїхати, міліція кинулася розгоняти демонстрантів стусанами і палицями.
“Мені заламали руки і потягнули до «бобіку», – розповів учасник акції Олександр Нагорный. – «У той час інших били. Прийшла підмога міліції – ще людей 30. Всі вони були дуже агресивні, просто не в собі, кидалися на людей».
Кореспондента «Газети...» Андрія Манчука спіткала та ж доля, пише видання. Він знепритомнів, щойно його дотягли до міліційної машини. У журналіста підозрюють струс мозку і травму грудної клітини.
|Постраждалого Андрія Манчука поклали на парапет, де йому намагалися надати першу допомогу
Незабаром на полі битви з`явився нардеп від Народної самооборони Геннадій Москаль. Він угамував міліцію, і у результаті вона відпустила всіх, кого намагалася заштовхати в «бобіки». Сам Москаль так описав свої методи впливу на міліцію: «я сказав міліціонерам пару міцних слів, прогнав їх звідти, і на цьому все закінчилося».
Фото Дмитра Купріяна / УНІАН