У Луценка склалося враження, що міліція перейшла межу

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що стосовно дій правоохоронців щодо протестувальників проти будівництва висотного житлового будинку на території Жовтневої лікарні Києва буде проведено розслідування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції в Сімферополі.

«Протестувальники спокійно пікетували, поки не перекрили дорожній рух. Перекриття дорожнього руху є кримінальним, забороненим. Міліція повинна забезпечувати проїзд громадян», - сказав міністр, коментуючи на прохання журналістів інцидент. При цьому Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що за інформацією зі ЗМІ, а також інформацією, яку він одержав від народного депутата Геннадія МОСКАЛЯ, правоохоронці застосували надмірну силу до протестувальників.

«Складається враження, що працівники МВС, у першу чергу це були звичайні хлопці з Внутрішніх військ, які здійснювали поблизу патрулювання, неправильно були націлені на спокійне відтиснення демонстрантів. На мою думку, не вмотивовано застосували дуже велику фізичну силу. Ось моє особисте враження», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він підкреслив, що за даним фактом буде проведено службове розслідування. «Ми проведемо обов`язково розслідування, але закликаю: кожен має право висловлювати свої протести або навпаки підтримку, але не заважаючи при цьому іншим громадянам. Одна справа боротися з незаконними забудовниками, інша справа - перекривати вулиці добросовісним громадянам. Треба завжди знаходити межу», - зазначив міністр.

«По сотнях мітингів, які за моєї пам`яті пройшли з таких питань у Києві, скарг не було. Ось це перший випадок, коли сила була явно надмірною», - додав він.

Як повідомлялося, 16 березня в Києві правоохоронні органи застосували силу до учасників акції протесту проти будівництва висотного житлового будинку на території Жовтневої лікарні.