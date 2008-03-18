Студенти сидітимуть у приймальних комісіях

Міністерство освіти і науки України просить ректорів включити представників органів студентського самоврядування до складу приймальних комісій.

Про це йдеться у листах ректорам усіх ВНЗ України, які МОН розіслало у відповідь на запит Української асоціації студентського самоврядування, повідомляє прес-служба УАСС.

“Без забезпечення максимальної відкритості на усіх стадіях процесу вступу, дії МОН, спрямовані на виконання вимог Болонської декларації щодо забезпечення рівного доступу до вищої освіти, не знімуть особливої гостроти, якою супроводжується питання проведення вступної кампанії," – заявив президент УАСС Анатолій ІГНАТОВИЧ. Він нагадав приклад більшості країн Європи, де така відкритість забезпечується шляхом залучення студентів до роботи у Вчених радах університетів, університетських комісіях, контрольних органах, комісіях із вступу.

Нагадаємо, що цього року вступ до вищих навчальних закладів, незалежно від форми власності, здійснюватиметься за результатами зовнішнього незалежного оцінювання. Воно є обов’язковим для всіх, хто хоче здобути вищу освіту. Організацію прийому вступників до вищого навчального закладу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом керівника вищого навчального закладу, який є її головою.

Приймальні комісії і надалі вирішуватимуть, зараховувати абітурієнта до ВНЗ чи ні (беручи за основу результати зовнішнього оцінювання та встановлюючи прохідний бал). При вступі на окремі напрямки підготовки або спеціальності (філологія, мистецтво, архітектура, фізичне виховання тощо) приймальні комісії можуть застосовувати специфічні форми вступних іспитів. Вступна кампанія 2008 року також передбачає можливість набору за підсумками навчання на “підготовчих” відділеннях: для класичних ВНЗ ця квота складає до 40%, для технічних – до 60%.