Мін`юст: забезпечувати виконання судових рішень цілком могли б приватні структури

Міністерство юстиції вважає за доцільне запровадити в Україні приватну виконавчу службу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції, про це йдеться в оприлюдненому звіті про основні підсумки діяльності Міністерства за період 100 днів роботи уряду.

Так, зазначаючи, що одним із найважливіших напрямів роботи Міністерства є забезпечення виконання судових рішень, прес-служба констатує, що робота державних виконавців ускладнюється через значне навантаження. Наприклад, у 2007 році середньостатистичне навантаження на одного державного виконавця становило 98 виконавчих документів на місяць. Як наслідок, із 3 682 294 виконавчих документа на загальну суму понад 36,6 млрд. грн., які фактично підлягали виконанню органами Державної виконавчої служби (ДВС) протягом 2 місяців 2008 року, завершено 541 716 виконавчих проваджень на суму понад 2 млрд. грн.

“Реальним варіантом розв‘язання існуючої проблеми є запровадження в Україні інституту приватної форми виконання судових рішень як альтернативи державній формі виконання судових рішень”, - зазначається в повідомленні прес-служби.

Зокрема, на першому етапі функціонування приватні виконавці зможуть заміняти державну виконавчу службу, перш за все, відносно судових рішень про стягнення. Питання відновлення трудових прав громадян, сімейних відносин, стягнень проти держави тощо залишатиметься у віданні Державної виконавчої служби.

“Передбачається, що запровадження інституту приватних виконавців дозволить зменшити рівень корупції в системі виконання рішень судів, а також підвищити ефективність виконання судових рішень, оскільки, як свідчить світовий досвід, мотивація приватного виконавця, який працює за винагороду, є набагато вищою, ніж державного”, - вважають в Мін’юсті.

При цьому в повідомленні зазначається, що в Міністерстві юстиції вже створено робочу групу з розробки проектів нормативно-правових актів, необхідних для впровадження у країні недержавних форм виконання судових рішень. У найближчі кілька місяців має бути підготовлено пакет законодавчих та організаційних змін, необхідних для запровадження приватної виконавчої служби. Очікується, що до кінця поточного року Мін‘юст створить реальне підгрунтя для інституту недержавної форми виконання судових рішень в Україні.