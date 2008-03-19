Прес-конференція на тему: “Регіональні чиновники проти благодійної організації: головне управління юстиції в Одеський області намагається ліквідувати у судовому порядку одну з найстаріших українських благодійних організацій «Світлий Дім»

20 березня о 10-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція БО “Світлий дім” на тему: “Регіональні чиновники проти благодійної організації: головне управління юстиції в Одеський області намагається ліквідувати у судовому порядку одну з найстаріших українських благодійних організацій «Світлий Дім» за надання благодійного проживання бездомним дітям. Дітям загрожує повернення у теплотраси. Кому вигідна багаторічна війна зі Світлим Домом?” Організатор: Одеський міський благодійний фонд соціальної підтримки знедолених дітей, підлітків та юнацтва «Світлий Дім». Учасники: голова Одеського міського благодійного фонду соціальної підтримки знедолених дітей, підлітків та юнацтва «Світлий Дім» о. Олександр Чумаков, член Правління голова КФ «Акредо» Олександр Сивак, адвокат Тетяна Монтян (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.