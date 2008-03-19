Проводиться акредитація на круглий стіл на тему: «Законодавчі ініціативи щодо посилення відповідальності за торгівлю дітьми, дитячу проституцію та дитячу порнографію», під час якого стартує національний проект «Світ, небайдужий до дитини». Організатори - Трудова партія України Блоку Литвина та ВГО «Суспільство рівних можливостей». Початок 20 березня о 13-30 (вул. Садова, 3-а, зал №1116). Телефони: 8-098-72-77-888, 391-37-24.