Прес-конференція з приводу Днів польського кіно в Україні. У фестивалі, зокрема, візьме участь Анджей Вайда, який особисто представить в Харкові та Києві прем’єру свого фільму “Катинь”

20 березня о 12-30 в УНІАН відбудеться прес-конференція з приводу Днів польського кіно в Україні.Фестиваль проходитиме з 29 березня по 22 квітня у Львові, Одесі, Харкові та Києві. Вперше окрім традиційних організаторів – Польського інституту в Києві та Інституту Адама Міцкевича в Варшаві, фестиваль буде проходити за підтримки Української кінофундації (UCF) та Польського інституту кіномистецтва (PISF). У фестивалі, зокрема, візьме участь Анджей Вайда, який особисто представить в Харкові та Києві прем’єру свого фільму “Катинь”. Про критерії відбору та остаточну програму Днів польського кіно в Україні розкажуть директор Української кінофундації та координатор програм Польського інституту (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.