Нацрада з ТБ передала скарги на ”лохотрони” до захисту прав споживачів

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення рекомендувала телерадіоорганізаціям попереджати глядачів про платну участь в інтерактивних іграх та вікторинах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, коментуючи це рішення, перший заступник голови Національної ради Ігор КУРУС зазначив, що питання, котрі стосуються інтерактивних ігор та вікторин, де передбачається участь глядачів через з’єднання телефоном чи SMS-повідомлення, законодавчо неврегульовані. Тому звернення телеглядачів, які спробували грати в таких іграх та вікторинах, Національна рада змушена була переадресовувати до Служб захисту прав споживачів.

Щоб хоч якоюсь мірою захистити громадян, а це переважно діти та пенсіонери, від сплати досить великих рахунків за телефонні послуги та SMS, Національна рада розробила рекомендації, в яких зобов’язує телерадіоорганізації у разі випуску ними в ефір таких передач супроводжувати їх текстовими попередженнями, повідомляючи телеглядачів про те, що участь в іграх та вікторинах є платною. Попередження має розміщуватися на площі не меншій ніж 15 відсотків екрана, текст попередження має бути контрастним до тла, на якому він розміщений.

Телерадіоорганізації, що поширюють такий телепродукт, мають привести свою діяльність у відповідність до рішення Національної ради протягом двох тижнів і поінформувати про це Національну раду.

Крім цього, Нацрада доручила своїм структурним підрозділам підготувати пропозиції з означених питань для внесення змін до чинного законодавства, що регулює телерадіоінформаційну сферу.