Рада Європи власноруч візьметься за організаторів вбивства Гонгадзе
Справу не можна вважати закритою
Рада Європи наполягатиме на притягненні до відповідальності організаторів убивства журналіста Георгія Гонгадзе.
Як повідомляє “Німецька хвиля”, про це заявила співдоповідач моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи з українського питання Сабіне ЛЕЙТХОЙСЕР-ШНАРЕНБЕРҐЕР.
За її словами, Рада Європи не задовольниться фактом засудження виконавців у справі про вбивство журналіста, слідом за виконавцями мають бути притягнені до відповідальності й організатори цього злочину.
“Поки цього не станеться, цю резонансну справу не можна вважати закритою”, - наголосила вона.
С.ЛЕЙТХОЙСЕР-ШНАРЕНБЕРГЕР також закликала Генеральну прокуратуру України до співпраці з Міністерством юстиції США у справі про вбивство журналіста, зокрема щодо встановлення автентичності плівок Мельниченка.
Довідка УНІАН. Журналіст Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У його вбивстві звинувачували трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України – В.КОСТЕНКА, М.ПРОТАСОВА та О.ПОПОВИЧА. Ще один обвинувачуваний – колишній керівник згаданого Департаменту МВС Олексій ПУКАЧ – знаходиться в розшуку.
Розгляд по суті кримінальної справи про вбивство журналіста Апеляційний суд Києва розпочав 9 січня 2006 року.
15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними трьох колишніх співробітників МВС у скоєнні вбивства журналіста і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років.
Обвинуваченому Миколі ПРОТАСОВУ суд призначив покарання у вигляді 13 років позбавлення волі, Олександру ПОПОВИЧУ і Валерію КОСТЕНКУ – по 12 років позбавлення волі.
Ухвала може бути оскаржена в касаційному порядку у Верховному Суді України протягом місяця.