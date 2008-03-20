Увагу Тимошенко звертають на прояви «дрімучої» русофобії

Голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Ігор ШАРОВ звернувся до прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з листом, у якому висловлюється занепокоєння «ксенофобськими настроями на побутовому рівні в Україні».

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови комітету, у листі звертається увага Ю.ТИМОШЕНКО на тенденцію зростання правопорушень у середовищі молоді, скоєних на грунті національної або расової нетерпимості.

У листі наводяться дані Конгресу національних громад України, що у 2007 році «жертвами насильницьких дій на грунті расової, національної та релігійної ненависті стали 70 осіб, при цьому у 6 випадках - із фатальними наслідками».

«Ксенофобські настрої на побутовому рівні в Україні достатньо високі», - зазначає І.ШАРОВ.

Посилаючись на дані Інституту соціології НАНУ, голова комітету зазначає, що ці настрої мають тенденцію до зростання. «Це спостерігається у сфері взаємовідносин між населенням сходу і заходу країни, у взаєминах міжрегіональних груп, інокультурних об’єднань», - зауважив І.ШАРОВ.

Він наголосив, що «серед українців зустрічаються прояви «дрімучої» русофобії». Від імені комітету І.ШАРОВ звертається до прем’єр-міністра щодо необхідності в одній із загальнодержавних цільових програм приділити увагу заходам, спрямованим на патріотичне та світоглядне виховання молоді.