Ющенко створив Комісію з реформування системи органів МВС (список)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ “Про заходи щодо реформування системи органів Міністерства внутрішніх справ України”.

Текст Указу від 20 березня 2008 року розміщено на офіційному сайті глави держави.

Цим документом, “з метою визначення цілей, пріоритетних напрямів та основних завдань реформування в інтересах захисту прав і свобод людини та громадянина системи органів Міністерства внутрішніх справ України, впровадження європейських стандартів у цій сфері та відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України” В.ЮЩЕНКО постановив утворити Комісію з розроблення проекту Концепції реформування системи органів МВД України.

Глава держави призначив головою Комісії Ігоря ПУКШИНА – заступника глави Секретаріату Президента України – Уповноваженого Президента України з питань контролю за діяльністю Служби безпеки України.

Голові Комісії надано право: вносити зміни до її персонального складу; залучати в установленому порядку до роботи в ній фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками); одержувати в установленому порядку необхідні документи і матеріали.

Згідно з Указом, Комісія має подати в установленому порядку у двомісячний строк проект Концепції реформування системи органів Міністерства внутрішніх справ України.

Контроль за виконанням цього Указу покладено на главу Секретаріату Президента України.

До складу Комісії з розроблення проекту Концепції реформування системи органів МВД, крім І.ПУКШИНА, зокрема, увійшли:

Володимир БЕДРИКІВСЬКИЙ – перший заступник міністра внутрішніх справ України – начальник Головного управління боротьби з організованою злочинністю;

Леонід БИКОВ– перший заступник начальника Управління з питань діяльності органів юстиції та правоохоронних органів Секретаріату Кабінету Міністрів України;

Микола ДЖИГА – народний депутат України (за згодою);

Василь ДУРДИНЕЦЬ – радник Міністерства внутрішніх справ України,

Павло КОНДИК – заступник міністра Кабінету Міністрів України – начальник Управління правового забезпечення Секретаріату КМУ;

Богдан РОМАНЮК – керівник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді національної безпеки і оборони України, кандидат юридичних наук;

Олександр ЯРМИШ – начальник Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України та інші.