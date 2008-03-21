На ТРК ”Київ” знову ”чистки”?

Голова первинної профспілкової організації державного комунального підприємства ТРК “Київ” Юрій МИРОНОВ стверджує, що керівництво телеканалу незаконно звільняє працівників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції В УНІАН.

“Приходячи на роботу, ми чекаємо чия кандидатура буде наступною на звільнення”, - сказав Ю.МИРОНОВ.

За його словами, ситуація у колективі телеканалу ще з минулого року залишається напруженою.

Він додав, що після кількох змін вищого керівництва нині готується чергова залаштункова операція - ліквідація державного комунального підприємства “Телерадіокомпанія “Київ” і перетворення його шляхом акціонування, по суті, на приватну структуру.

“Йде звільнення тих людей, які їм не подобаються, а на їх місця набираються люди, які будуть виконувати всі їх розпорядження”, - наголосив Ю.МИРОНОВ.

Він зауважив, що через такі незаконні дії керівництва профспілка була змушена звернутись за допомогою до голови правління Міжнародної ліги захисту прав громадян Едуарда БАГІРОВА.

У свою чергу депутат Київради Наталя НОВАК наголосила, що комунальні ЗМІ міста з приходом нової влади Києва “керуються невідомо ким”.

За її словами, засновниками комунальних ЗМІ столиці є виключно Київська міська рада, і, відповідно до закону, саме вона має призначати їх керівників. Однак мер міста ігнорує порядок призначення керівників комунальних ЗМІ, призначивши одноосібним рішенням виконуючих обов’язки.

“Таким чином ми вважаємо, що керівники комунальних ЗМІ діють незаконно”, - наголосила Н.НОВАК.

Водночас вона висловила переконання, що ТРК “Київ” ”використовувався мером Києва виключно для власної “розкрути” та популяризації його діяльності”.