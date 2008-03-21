Одеська влада перешкоджає діяльності БФ ”Світлий дім”?

Керівник Одеського міського добродійного фонду соціальної підтримки знедолених дітей і підлітків «Світлий дім», священик Української греко-католицької церкви отець Олександр ЧУМАКОВ заявляє, що одеська міська та обласна влада перешкоджають діяльності цієї громадської організації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЧУМАКОВ повідомив сьогодні журналістам у Києві.

«Відбувається системне кероване знищення громадської організації, яка займається знедоленими дітьми», - сказав О.ЧУМАКОВ.

Він вважає, що численні перевірки цієї установи, а також звернення Головного управління юстиції в Одеській області до Окружного адміністративного суду з позовом про ліквідацію добродійного фонду, стали наслідком того, що «громадська організація порушила межі державної монополії на дітей».

«Нас звинувачують у порушенні статті 52 Конституції України, відповідно до якої зміст і виховання сиріт і дітей, позбавлених батьківської опіки, покладається на державу», - пояснив він.

За словами священика, організація «Світлий дім» провадить добродійну діяльність виключно за рахунок пожертв і без жодних дотацій держави.

О.ЧУМАКОВ повідомив, що за 2007 рік організація пройшла майже 20 перевірок різними державними службами та інстанціями, насамперед обласного рівня. «За жодною з них, за винятком перевірки обласним управлінням юстиції, не було пред`явлено жодного акту чи розпорядження. Довідка обласного управління юстиції містила вражаючу кількість недостовірної та брехливої інформації й закономірно була опротестована», - уточнив він.

За його словами, 2007 року троє дітей завдяки допомозі «Світлого дому» одержали статус сиріт і позбавлених батьківської опіки та піклування, на основі якого їх направили до державних установ опіки і піклування.

О.ЧУМАКОВ наголосив, що фонд постійно інформує державні служби у справах дітей і розшукові відділи УВС про контингент дітей-одержувачів його допомоги. «Зараз серед одержувачів добродійної допомоги в «Світлому домі» немає жодної дитини із статусом сироти або позбавленої батьківської опіки та піклування», - додав він.

Довідка УНІАН. Добродійний фонд «Світлий дім» зареєстровано 1996 р. За час існування надав добродійну допомогу понад 3 тисячам соціально незахищених дітей і підлітків. Зараз на утриманні фонду перебуває 31 дитина.