Китай стягує війська до Тибету і прилеглих до нього районів.

Як повідомляє Газета.ru з посиланням на Associated Press, сьогодні почалося стягнення тисяч військовослужбовців на вертольотах і вантажівках для придушення безпорядків у разі їх відновлення.

Як повідомляють жителі сіл на заході Китаю, минулої ночі прибули вантажівки з солдатами, організовано патрулі.

Як повідомляв УНІАН, унаслідок розгонів демонстрацій в Лхасі – адміністративній столиці Тибету - загинули, за офіційною версією 13 осіб, за неофіційною – близько 100. Безпорядки в Тибеті почалися після розгону 10 березня демонстрації, яка проводилася у пам`ять про 49-у річницю повстання в Лхасі, яке завершилося вигнанням Далай-лами.