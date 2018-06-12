Моя міліція мене береже. Ця фраза точно не про них. «Грабіжники в погонах» днями затримані в Криму.

Співробітники Служби внутрішньої безпеки на Придніпровській залізниці та в Криму, прокуратури та СБУ викрили 20 працівників лінійного відділу міліції на залізничній станції «Сімферополь», які у 2007-2008 роках незаконно затрімувалі приїжджих, били їх і грабували. На даний час слідством встановлено 11 злочинів.

- Такі злочинні дії спричинили значну шкоду законним правам, свободам та інтересам як окремих громадян, так і державних та громадських організацій, підірвали авторитет правоохоронних органів, мали інші тяжкі наслідки, - говорять у прес-службі МВС України.

13 осіб затримано згідно із статтею 115 Кримінально-процесуального кодексу України. Стосовно 5 обрано міру запобіжного заходу – підписка про невиїзд. Встановлюються місця перебування та вживаються заходи щодо затримання ще двох працівників.

Начальник Служби внутрішньої безпеки МВС України Василь Слободяник говорить, співробітники лінійного відділу міліції «під прикриттям керівників» відпрацювали цілу схему. Знаходили, як правило, одиноких пасажирів і під тим чи іншим приводом доставляли до опорного пункту відділку. Міліціянти фальсифікували протоколи і пропонували внести певну «винагороду» за звільнення. Як правило, громадянам залишали лише гроші на повернення додому.

Крім того, в окремих випадках міліціонери відбирали у затриманих коштовності, мобільні телефони, одяг.

Серед встановлених злочинів, які були скоєні міліціянтами, зафіксовано випадок, коли вони затримали чоловіка, побили його, зламавши ребра, а коли той втратив свідомість, подумали, що він помер, вивезли за місто й викинули на смітник. Ця людина, коли отямилась, звернулась до правоохоронних органів з відповідною заявою…

Начальник СВБ МВС України не виключив, що затриманих за підозрою у скоєнні протиправних дій буде більше.

- Є певні підозри, але ще зібрано недостатньо доказів, - сказав він, зауваживши, що затримані, які підозрюються у скоєнні злочинів, становлять близько 30% від особового складу ЛВМ на станції «Сімферополь».

Прокуратурою дії працівників лінійного відділу міліції кваліфіковано як зловживання службовим становищем і перевищення влади.

Прокурор Криму Володимир Бойко порушив кримінальні справи за ч.3 ст. 364 (передбачає покарання до 12 років позбавлення волі) і ч.2 ст. 365 КК України.

Підставою для порушення кримінальної справи послужили оперативні матеріали Головного управління СБУ в Криму, заведені за зверненнями громадян, які постраждали від дій підозрюваних. Наразі слідство має 18 заяв від потерпілих з різних міст України, і звернення про протиправні дії міліціонерів ще продовжують надходити…

- Це не політична акція, мова йде про чистий кримінал. Мова йде про те, що ми ведемо боротьбу не з органом, не з відділом, а з окремими працівниками міліції, які порушили закон, - говорить Бойко (цитується по каналу 24 ).

У лінійному відділі міліції нічого не хочуть коментувати.

- Поки проходять заходи, працює співробітники прокуратури і внутрішніх справ... Отже - поки ніяких коментарів! - заявив інспектор по зв`язках із громадськістю ЛВМ на станції «Сімферополь» Ігор Коробов.

До речі, днями випадково нахтовхулася на такий пост (орфографія та стиль автора збережені): "Милиция на ЖД вокзале Симферополя встречает у поездов отдыхающих и НЕЗАКОННО заставляет пройти их в отделение милиции, НЕЗАКОННО обыскивает. Бедные напуганные люди конечно же будут отдавать им взятки и делать то что им прикажут. А как же иначе - люди-то приехали на отдых. Им легче заплатить взятку и уйти с миром. Это ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ проблема. Какие воспоминания унесут туристы в другие страны об Украине? Может ли кто-то дать решение этой проблемы? Что делать людям в случае НЕЗАКОННОГО задержания милицией? Куда можно позвонить и пожаловаться? И так чтобы звонить можно было в любое время - много поездов приходят ночью"...

Олена Стус