Журналісти перекрутили дані опитування про ксенофобію

Державний інститут розвитку сім’ї та молоді звертає увагу на те, що в інформаційному просторі поширюється неправдива інформація про дані соціологічного дослідження, проведеного ДІРСМ у червні 2007 року стосовно настроїв молоді України.

Про це йдеться в тексті заяви ДІРСМ, переданої в УНІАН.

Як сказано в тексті листа, Журналісти російської інформаційної агенції «Новый регион» сфальсифікували дані соціологічного опитування та оцінки експерта, оприлюднені під час виступу на круглому столі в УНІАНі 9 листопада 2007 р ”Расизм і ксенофобія в Україні: як подолати стереотипи”.

Неправдиву інформацію опублікували й українські сайти (Народний оглядач, NGO та інші), а також львівська газета „Експрес”. ДІРСМ направив лист до редакції газети „Експрес” з вимогою спростувати інформацію, але її не було спростовано.

Сфальсифіковану інформацію було також використано улисті народного депутата України Ігоря Шарова до Прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко в повідомленні ЛІГАБізнесІнформ.

Державний інститут розвитку сім’ї та молоді вважає недопустимим використання політиками та журналістами неперевіреної інформації та закликає всіх дотримуватися принципів об’єктивності при розповсюдженні інформації.

Коректна інформація розміщена на сайті ДІРСМ.