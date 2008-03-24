Показ повнометражного ігрового фільму режисера А.Кудзінєнка, який у трьох новелах розповідає про долі білорусів у Другій світовій війні

24 березня - 20-00 - В рамках фестивалю сучасної білоруської культури “Білоруська весна” відбудеться показ повнометражного ігрового фільму режисера А.Кудзінєнка, який у трьох новелах розповідає про долі білорусів у Другій світовій війні. Учасник МКФ «Молодість», показ у Білорусі заборонено. Запрошений сценарист А.Качан (вул. Волоська, 55/57). Потрібна акредитація. Телефон: 537-33-51.

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