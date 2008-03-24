Глава Європарламенту погрожує Китаю бойкотом Олімпіади

Президент Європейського парламенту Ганс-Герт Петтерінг погрожує Китаю бойкотом літніх Олімпійських ігор у відповідь на жорстоке придушення китайськими властями хвилювань у Тибеті. Пекін повинен негайно почати переговори з духовним главою Тибету Далай-ламою, сказав Петтерінг у суботу, 22 березня, в інтерв`ю німецькій газеті Bild am Sonntag.

Якщо від керівництва Китаю не буде відповідних сигналів, заходи у відповідь з боку ЄС будуть виправданими, відзначив німецький політик. "Ми не повинні повністю виключити можливість бойкоту Олімпіади в Пекіні. Ми бажаємо іграм успіху, проте не ціною культурного геноциду Тибету, про який говорить Далай-лама", - сказав Петтерінг.

Європейський парламент в середу, 26 березня, обговорить ситуацію в Тибеті. Петтерінг закликав держави Євросоюзу рішуче захищати права людини і виробити єдину позицію відносно Китаю. Крім того, європейський парламентарій закликав переглянути співпрацю з Китаєм, зокрема надання йому фінансової допомоги, наприклад, у сфері захисту клімату. Незважаючи на взаємну зацікавленість у співпраці між ЄС і Китаєм, Європа не повинна втрачати повагу до себе, вважає Петтерінг.

За даними телеканалу n-tv, депутати Європарламенту розглядають різні заходи - від відмови політиків від участі в церемонії відкриття Олімпійських ігор аж до бойкоту ігор спортсменами зі всіх країн Євросоюзу. Досі високопоставлені представники ЄС висловлювалися проти бойкоту Олімпіади. Такої ж думки дотримується і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

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