На Житомирщині викрили работоргівців

На Житомирщині правоохоронці викрили злочинне угрупування на чолі з громадянином Польщі, яке продавало українців у трудове рабство за кордон.

Як повідомив УНІАН начальник відділу по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми УМВС в Житомирській області Віктор КУРБАТОВ, наразі слідчим управлінням порушено кримінальну справу за ч.2 ст.149 (Торгівля людьми) Кримінального кодексу України відносно 47-річного громадянина Польщі”.

За його словами, 19 березня його та 24-річну жительку Житомира було затримано працівниками відділу.

При цьому В.КУРБАТОВ уточнив, що обом затриманим інкримінують вербування та безпосередній продаж жителів Житомирщини на території Польщі для подальшої трудовою експлуатації.

”Навесні минулого року іноземець завербував та переправив через українсько-польський кордон двох жителів Житомирщини, фактично продавши їх господарю птахофабрики. Оформленням усіх необхідних документів для виїзду за кордон, в тому числі відкриття віз, а також перевезення потерпілих до Польщі вербувальник брав на себе, вимагаючи за це у потенційних жертв ще по 300 доларів США з кожного. Обіцяна вербувальником заробітна плата видавалася жертвам дуже пристойною – 1000 доларів на місяць”, - повідомив В. КУРБАТОВ.

За його словами, умови, в яких довелося працювати і проживати потерпілим, виявилися вкрай важкими, а сама робота – занадто виснажливою, а подекуди навіть непосильною. Окрім того, господарі птахофабрики застосовували до «рабів» фізичну силу. В результаті жертви работоргівлі отримали за роботу лише по 150 доларів.

В.КУРБАТОВ сказав, що наразі встановлено четверо потерпілих, проте правоохоронці підозрюють набагато більшу їх кількість. Розслідування справи триває.