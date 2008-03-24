Луценко позбавить вбивць Гонгадзе відзнак та нагород МВС

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО запевняє, що позбавить засуджених за виконання вбивства журналіста Георгія Гонгадзе колишніх співробітників МВС Миколу ПРОТАСОВА, Валерія КОСТЕНКА та Олександра ПОПОВИЧА, відзнак та нагород МВС, як тільки отримає ухвалу суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив у Вінниці, де провів розширену виїзну колегію МВС.

«Як тільки прийде рішення суду – наступного дня буде наказ міністра», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО. При цьому він висловив задоволення першим етапом розслідування «справи Гонгадзе», але, як громадянин, як міністр, не задоволений відсутністю результату щодо організаторів». При цьому міністр зауважив, що також МВС поки що немає чим пишатись у питанні розшуку Олексія ПУКАЧА, «але, з іншого боку, я не бачу допитів осіб, на яких вказував в передсмертній записці Кравченко».

Довідка УНІАН. Журналіст Георгій Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року. У його вбивстві визнано винними трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України – В.КОСТЕНКА, М.ПРОТАСОВА та О.ПОПОВИЧА. Ще один обвинувачуваний – колишній керівник згаданого Департаменту МВС О.ПУКАЧ – знаходиться в розшуку.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва призначив трьом колишніх співробітникам МВС покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років.