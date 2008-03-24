24 березня - 13-30 - Відбудеться прес-конференція з нагоди дев’ятих роковин загибелі голови НРУ В’ячеслава Чорновола. Учасники: голова НРУ, голова Комітету ВР з питань євроінтеграції Борис Тарасюк, голова слідчої комісії НРУ Микола Степаненко та голова Фонду В.Чорновола, поетеса та дружина В.Чорновола Атена Пашко. Будуть оприлюднені нові подробиці у справі про загибель В’ячеслава Чорновола (Конференц-зал НРУ, вул.. Гончара, 33). Телефон: 8 (096) 750-73-32. Акредитація на місці за журналістськими посвідченнями.