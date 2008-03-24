24 березня - 14-30 - Східно-Європейський Інститут Розвитку проведе круглий стіл на тему: “Роль ЗМІ в подоланні ксенофобії і расизму”, в рамках проекту "Діалог з ЗМІ - ключ до діалог різних культур", за підтримки Посольства Норвегії в Україні (Будинок кіно, вул.. Саксаганського, 6, 2-й поверх, блакитна вітальня). Потрібна акредитація. Телефони: 288-01-05, 8 (067) 948-53-96, info@eedi.org.ua.