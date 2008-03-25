У виправній колонії №55 спецназ впихав в’язнів головою до унітазів?

18 березня в установі виконання покарань №55 (Софіївка Вольнянського району Запорізької області) спецназівці в масках і повному бойовому спорядженні жорстоко побили засуджених, які перебували в ШІЗО (штрафний ізолятор) та ПКТ (приміщення камерного типу), та засуджених довічно.

Про це кореспонденту УНІАН сьогодні повідомив співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ.

За повідомленням харківських правозахисників, ув’язнених “били ногами, руками, гумовими кийками, ставили на розтяжку, декого впихали головою до унітазу”. Джерела правозахисників у колонії стверджують, що декількох засуджених після побиття відливали водою, щоб вони прийшли до тями. За інформацією, яку має ХПГ, особливо постраждали засуджені Віктор САДОВНИКОВ та Євген БРУСЕНСЬКИЙ, які перебували в ШІЗО, та Руслан АРТАМОНОВ, що був у ПКТ.

“Перевірити наведені відомості ми не маємо можливості, тому ХПГ звернулася до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Генеральної прокуратури України”, - заявив Є.ЗАХАРОВ.