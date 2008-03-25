Сербія просить ООН розділити Косово за етнічним принципом

Сербія офіційно запропонувала розділити Косово за етнічним принципом - вона направила в ООН прохання забезпечити Белграду контроль над ключовими установами і структурами в тих районах новопроголошеної держави, де серби складають більшість, пише The Guardian.

Документ був направлений до штаб-квартири ООН у Нью-Йорку минулого тижня, а вчора його опублікувала белградська преса. Зокрема, белградський уряд просить, щоб сербам було дозволено контролювати поліцію, суди і митниці в своїх анклавах в Косовому, а також на півночі краю, навколо контрольованого сербським населенням міста Мітровиця, де склалася напружена ситуація.

Сербський міністр, який підтримав дану пропозицію, назвав її проектом "розподілення функцій між сербами і косовськими албанцями". Представивши даний варіант, Сербія ближче, ніж будь-коли раніше, підійшла до відкритого заклику розділити Косово - при цьому на практиці Белград активно прагне до подібного розділу, відзначає британська газета.

Сербський уряд Воїслава КОШТУНІЦИ, який активно виступає проти незалежності краю Косово, ніколи офіційно не закликав провести етнічні кордони, оскільки це означало б відмову від претензій Сербії на контроль над усім Косовом. Проте, у новому документі Белград визнає ООН єдиною владною структурою в Косовому, хоча й відмовляє в легітимності як косовському уряду, так і місії ЄС, до якої протягом трьох місяців мають перейти повноваження ООН.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого парламент Косового схвалив Декларацію про незалежність краю. Напередодні, 16 лютого, міністри закордонних справ ЄС у письмовому порядку схвалили направлення до Косового поліцейської місії у складі 1800 осіб. Президент Сербії Борис ТАДІЧ заявив про намір зробити все можливе для того, щоб скасувати протиправне, на його думку, проголошення незалежності краю.