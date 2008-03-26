Українські судді стають чеснішими?

Українські суди стають дедалі більш спроможними захистити компанії від рейдерства. Таку думку на прес-конференції в УНІАН висловив адвокат Володимир СКРИПАЧОВ.

“На сьогоднішній день ми трохи повертаємося до правової держави, і більшість суддів, проявляючи повагу до своєї професії, конкретно розбираються в ситуації, приймають законні рішення. Судді ж, які стоять на захисті інтересів рейдерів, думаю, з часом вони профільтруються і залишаться без роботи”, - сказав він.

На думку адвоката, захистити від рейдерства може “оперативне реагування на зазіхання, знання ситуації”, які допомагають своєчасно відреагувати відповідним чином: “оскарженням дій, виписуванням позиції по справі, яка б ґрунтувалась на законі, і найголовніше – доведенням до суду своєї позиції і доказів, що твоя позиція ґрунтується на законі”.

Водночас, юрист вважає, що боротися з нечесними суддями необхідно за допомогою звернень до органів влади, хоча, з його практики, ці дії поки що недостатньо ефективні. “Що стосується протидії суддям, котрі стають на сторону рейдерів, – на сьогодні чинне законодавство передбачає необхідне реагування, тобто можна оскаржувати дії рішень, які прийняті такими судами в апеляційному чи касаційному порядку, а також можна оскаржувати дії суддів, звертаючись до відповідних органів – до Секретаріату Президента, Кабміну, ГПУ та ін. Але цей принцип на сьогодні малоефективний”, - відзначив він.