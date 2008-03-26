НУО спостерігатимуть за зовнішнім оцінюванням випускників шкіл

Громадська мережа “ОПОРА”, Комітет виборців України та Центр тестових технологій проведуть громадське спостереження за зовнішнім незалежним оцінюванням якості знань випускників середніх шкіл.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив координатор освітніх програм ГМ ОПОРА Андрій Гевко.

За його словами, кампанія спостереження за зовнішнім оцінюванням здійснюватиметься в усіх регіонах України. При цьому програма передбачає два активних компоненти: навчання громадських спостерігачів та здійснення спостереження під час написання учнями тестових завдань. А.Гевко повідомив, що загалом ОПОРА та КВУ проведе близько 100 регіональних тренінгів та підготує близько 4 тисяч спостерігачів. За результатами навчань спостерігачі будуть зареєстровані в регіональних центрах оцінювання якості освіти у відповідних регіонах. Координатор освітніх програм ОПОРИ запевнив, що під час здачі тестів з української мови та літератури 22 квітня спостерігачами буде забезпечено всі пункти тестування (1887 пунктів), а на наступних предметах увага акцентуватиметься на тих пунктах, де попередньо були зафіксовані порушення. А.Гевко сказав, що також відслідковуватиметься та контролюватиметься процес апеляції відповідно до заяв учнів. За результатами громадського спостереження ОПОРА, КВУ та ЦТТ оприлюднять два спільних загальнонаціональних звіти (перший – українська мова та література, другий – узагальнений за результатами спостереження за хдачею інших предметів).

У свою чергу Голова правління КВУ Ігор Попов назвав низку можливих порушень під час тестування, на які незалежні громадські спостерігачі звертатимуть увагу в першу чергу. Це, зокрема:

1. Штучний зрив проведення тестування: цілеспрямоване створення неналежних умов тестування (недостатня площа приміщень, зайві шумові ефекти, присутність сторонніх осіб, інсценовані конфлікти в аудиторії);

2. Надання допомоги абітурієнтам з боку адміністрації пунктів тестування: підміна інструкторів в аудиторіях, ігнорування інструкторами порушень з боку абітурієнтів, безпосередня допомога в складанні тестів («підказування» під час тестування або в рекреаційних зонах (туалетах)).

3. Порушення з боку абітурієнтів: реєстрація на тестування «підставних» осіб, використання технічних засобів, що передають інформацію, списування, інсценування конфліктних ситуацій.

І.Попов також повідомив і про деякі системні проблеми в проведенні тестування. В першу чергу це щільний графік організації оцінювання, який спричиняє брак інформації та породжує негативні чутки, що спричиняють недовіру до цієї процедури у громадян. КВУ також не виключає наявність дружніх або родинних зв’язків між представниками адміністрації пунктів тестування та абітурієнтами чи їх батьками, що може спричинити певні корупційні дії під час тестування.

Директор Центру тестових технологій Анна Торопова додала, що спостерігачі здійснюватимуть свою діяльність згідно з пунктами «Положення про громадський контроль за проведенням в Україні ЗНО», затвердженого Міністерством освіти України.