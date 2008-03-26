В Україну приїхав Верховний комісар ОБСЄ у справах нацменшин

25-28 березня відбудеться робочий візит в Україну Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин Кнута ВОЛЛЄБЕКА.

Як повідомив речник МЗС Василь КИРИЛИЧ на брифінгу у вівторок, в ході візиту Верховний комісар планує обговорити питання, пов’язані із забезпеченням прав національних меншин, депортованих народів України, мовні питання, а також продовжити започаткований його попередником на цій посаді, моніторинг ситуації з дотриманням прав національних меншин в Автономній Республіці Крим.

Заплановані зустрічі Верховного комісара в міністерствах закордонних справ, юстиції, культури і туризму, освіти і науки та Держкомнацрелігій.

К.ВОЛЛЄБЕК зустрінеться з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ та секретарем РНБО Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ.

К.ВОЛЛЄБЕК також відвідає Сімферополь, де зустрінеться з керівниками АРК та представниками неурядових організацій, що представляють різні етнічні групи, які проживають в АРК.