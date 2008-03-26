26 березня 11-30 - Біля Кабінету Міністрів України відбудеться костюмована акція Громадянської мережі ОПОРА «Підвищення тютюнового акцизу заради дітей!». Під час театралізованого заходу перехожі та можновладці зможуть побачити та долучитися до дійства зі справжніми лицарями в обладунках, які влаштують стрільби по малих акцизах, також кожен перехожий матиме можливість підписатися під зверненням до Президента, Прем`єр міністра, Голови ВРУ щодо вимоги внесення змін до Державного бюджету 2008 року та підвищення акцизного оподаткування тютюнових виробів за багатьма ціновими групами (вул..Грушевського 12/2). Телефон: 8 (063) 617-97-50.