26 березня 15-30 - В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: "Як захиститися від незаконних посягань з боку комунальних підприємств". Адвокат Тетяна Монтян, юрист Євген Соловйов голова Харківської обласної організації профспілки підприємців Валерій Рєпін презентують брошуру "Як боротися за свої права". Вони розкажуть про незаконність вимог більшості житлово-комунальних підприємств. Також йтиметься про те, як захиститися від судових позовів підприємств ЖКГ та добитися укладення договорів на надання послуг (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал). Реєстрація на місці за редакційними посвідченнями.