Журналістам заборонили ставити питання Черновецькому

Сьогодні в Київській міськдержадміністрації під час брифінгу за участю мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його заступників журналістам заборонили ставити питання міському голові.

Як передає кореспондент УНІАН, після завершення виголошення заключного слова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ та його заступники, за винятком Віталія ЖУРАВСЬКОГО та секретаря міськради Олеся ДОВГОГО, залишили зал.

Представники ЗМІ намагалися поставити питання Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ, проте охорона брутально відштовхувала їх, поки Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ не вийшов з Колонної зали мерії, де проходив брифінг.

На запитання журналістів відповідали лише В.ЖУРАВСЬКИЙ і О.ДОВГИЙ.