Прем`єр Польщі оголосив бойкот Олімпіаді в Пекіні

Прем`єр-міністр Польщі Дональд ТУСК оголосив про те, що він не приїде на церемонію відкриття літньої Олімпіади 2008 року в Пекіні.

Як повідомляє Кореспондент, Д.ТУСК став першим із керівників європейських держав, який заявив про те, що він не поїде на церемонію відкриття Олімпіади, що відбудеться 8 серпня в Пекіні. Заступник міністра закордонних справ Польщі пообіцяв обговорити питання бойкоту церемонії з іншими країнами Євросоюзу.

Рішення прем`єр-міністра пов`язане з недавніми подіями в Тибеті. Д.ТУСК вважає, що церемонію відкриття Олімпійських ігор повинні бойкотувати глави всіх країн.

Ідея бойкотувати церемонію відкриття Ігор-2008 почала активно обговорюватися після запалення олімпійського вогню, що відбулося 24 березня в грецькій Олімпії. Після цього заходу в Олімпії пройшов мітинг проти придушення народних виступів у Тибеті.

Днями президент Франції Ніколя САРКОЗІ заявляв про те, що обдумує рішення про бойкот Олімпійських ігор у Китаї у зв`язку з подіями в Тибеті. Позицію Н.САРКОЗІ також підтримав уряд Бельгії.

Водночас, позиція США полягає в тому, що мета Олімпійських ігор - зібрати спортсменів з усього світу й дати їм можливість продемонструвати свою майстерність.