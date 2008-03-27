Черкаську суддю піймали на гарячому

На Черкащині проти звільненої за порушення присяги судді порушено додаткову кримінальну справу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУБОЗ МВС України, за матеріалами Управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Черкаській області прокуратура додатково порушила кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 (зловживання службовим становищем), ч.2 ст.366 (службовий підлог) та ч.2 ст.375 (винесення суддею завідомо неправосудного рішення) Кримінального кодексу України щодо екс-судді Придніпровського району Черкас, звільненої торік Указом Президента України за порушення присяги судді.

Як встановили працівники УБОЗ, суддя всупереч інтересам служби умисно склала неправдиві матеріали у 6 цивільних справ за позовами жителів Черкас про встановлення права власності на престижні іномарки, ввезені в Україну з-за кордону. Позовні заяви у зазначених справах суддя не реєструвала у канцелярії суду, протоколи судових рішень не складала, після чого виносила неправосудні рішення. Ними вона фактично зобов’язувала працівників Управління Державної автомобільної інспекції УМВС України в Черкаській області не чинити перешкод у здійсненні права власності на кузова іномарок, які нібито були предметами судових спорів та зареєструвати ці автомобілі.

Злочинні дії судді призвели до несплати обов’язкових митних платежів та не надходження до бюджету значних коштів.

Нагадаємо, кримінальну справу щодо зазначеної судді було порушено наприкінці 2006 року. Як встановили оперативники УБОЗ, з 2003 по 2005 рік суддя своїми неправосудними рішеннями змусила УДАІ ГУМВС України в Києві та УДАІ УМВС України в Черкаській області зареєструвати майже 60 престижних іномарок. Через несплату відповідних митних платежів держбюджет недоотримав як мінімум півмільйона гривень.

Наприкінці лютого 2008 року прокуратура внесла подання про арешт звинуваченої екс-судді, утім Соснівський райсуд міста Черкас обрав мірою запобіжного заходу щодо колишньої колеги підписку про невиїзд.